Iran a Trump: "Hormuz non può essere conquistato con un tweet"

Il conflitto in Medio Oriente non accenna a fermarsi: le tensioni continuano tanto sul campo quanto per vie diplomatiche. Trump aveva affermato che, dopo aver sconfitto l'Iran, dichiarerà presto Hormuz territorio americano. "Lo Stretto non si conquista con un tweet, una portaerei o un ordine. Né con un discorso elettorale", ha risposto il vice ministro degli Affari Esteri per gli Affari Legali e Internazionali dell'Iran, Kazem Gharibabadi. Intanto, la compagnia petrolifera statale degli Emirati Arabi Uniti (Adnoc) ha dichiarato che una delle sue navi è stata attaccata nello Stretto di Hormuz. Nel frattempo, è arrivata una prima risposta sulle condizioni a bordo della Uss Abraham Lincoln, precarie secondo alcuni media, spingendo i democratici al Congresso a chiedere un'indagine sullo stato della nave di competenza del Comando centrale militare degli Stati Uniti (Centcom). Il segretario della Marina ad interim Hung Cao ha ammesso difficoltà dell'equipaggio, come problemi di rifornimento e di salute mentale, ma ha sottolineato resilienza e successo della missione. Cao ha parlato di numero "esiguo" di casi di salute mentale trattato senza perdite di vite umane.