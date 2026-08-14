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Guerra in Iran, Kushner in Israele la prossima settimana: focus su Gaza | Gli Usa: "Possiamo mantenere il blocco navale a tempo indeterminato"
Il Segretario del Tesoro americano Scott Bessent minaccia di sottoporre Teheran a un isolamento economico "come il mondo non ha mai visto prima". Previste nuove misure la prossima settimana
Jabalya, a nord di Gaza © Ansa
L'inviato di Donald Trump, Jared Kushner, ha in programma un viaggio in Israele la prossima settimana, per colloqui con il premier Benjamin Netanyahu sulla situazione a Gaza. Kushner si recherà anche al Cairo per incontrare i mediatori egiziani, qatarini e turchi. Nelle ultime ore il Segretario del Tesoro americano Scott Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran a un isolamento economico "come il mondo non ha mai visto prima", precisando che sono previste nuove misure dalla prossima settimana. Mentre il vice presidente Usa Jd Vance ha dichiarato che la priorità assoluta degli Stati Uniti nel conflitto con l'Iran è mantenere bassi i prezzi del petrolio e della benzina per i cittadini americani, mentre impedire a Teheran di dotarsi di armi nucleari si colloca al secondo posto. Intanto l'assedio a Qusra, il villaggio palestinese nel nord della Cisgiordania da cinque giorni sotto l'attacco di coloni estremisti israeliani, ha suscitato l'ira dell'amministrazione americana.
Gli Stati Uniti sono pronti a mantenere il blocco navale contro l'Iran a tempo indeterminato, aumentando la pressione economica su Teheran mentre i negoziati per il cessate il fuoco restano in stallo. Il segretario alla Guerra statunitense Pete Hegseth, in visita a Panama, ha dichiarato ai giornalisti che la Marina può continuare a garantire il blocco alternando le unità navali dispiegate nella regione. Il traffico attraverso lo Stretto di Hormuz, dal quale prima della guerra transitava circa un quinto del petrolio e del gas naturale liquefatto mondiale, è crollato: l'11 agosto sono passate appena otto navi, contro una media di 130-140 prima dell'inizio del conflitto. Il 13 agosto due petroliere della compagnia petrolifera statale emiratina Abu Dhabi National Oil Company sono state attaccate durante il transito; gli Emirati Arabi Uniti hanno attribuito l'attacco all'Iran.
L'inviato di Donald Trump, Jared Kushner, pianifica un viaggio in Israele la prossima settimana per colloqui con il premier Benjamin Netanyahu sulla situazione a Gaza. Lo scrive sui social il corrispondente di Axios Barak Ravid.