Guerra in Iran, Kushner in Israele la prossima settimana: focus su Gaza | Gli Usa: "Possiamo mantenere il blocco navale a tempo indeterminato"

L'inviato di Donald Trump, Jared Kushner, ha in programma un viaggio in Israele la prossima settimana, per colloqui con il premier Benjamin Netanyahu sulla situazione a Gaza. Kushner si recherà anche al Cairo per incontrare i mediatori egiziani, qatarini e turchi. Nelle ultime ore il Segretario del Tesoro americano Scott Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran a un isolamento economico "come il mondo non ha mai visto prima", precisando che sono previste nuove misure dalla prossima settimana. Mentre il vice presidente Usa Jd Vance ha dichiarato che la priorità assoluta degli Stati Uniti nel conflitto con l'Iran è mantenere bassi i prezzi del petrolio e della benzina per i cittadini americani, mentre impedire a Teheran di dotarsi di armi nucleari si colloca al secondo posto. Intanto l'assedio a Qusra, il villaggio palestinese nel nord della Cisgiordania da cinque giorni sotto l'attacco di coloni estremisti israeliani, ha suscitato l'ira dell'amministrazione americana.