Un errore nei sottotitoli definisce il ministro degli esteri un traditore

Una lettera di troppo nella scritta in sovrimpressione e l'incidente è servito. È accaduto alla tv iraniana quando è stata trasmessa una intervista al ministro degli esteri Abbas Aragchi, nello schermo, in sovrimpressione è apparsa la scritta ministro dei caringiti, la setta che tradì e uccise il primo imam dello sciismo. La parola esteri in farsi infatti, si scrive kareje mentre la scritta apparsa era kavarejeh cioè caringiti, così il ministro degli esteri è diventato ministro dei caringiti.