Un errore nei sottotitoli definisce il ministro degli esteri un traditore

Trump: tutti gli ultimatum all'Iran
© Withub
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Una lettera di troppo nella scritta in sovrimpressione e l'incidente è servito. È accaduto alla tv iraniana quando è stata trasmessa una intervista al ministro degli esteri Abbas Aragchi, nello schermo, in sovrimpressione è apparsa la scritta ministro dei caringiti, la setta che tradì e uccise il primo imam dello sciismo. La parola esteri in farsi infatti, si scrive kareje mentre la scritta apparsa era kavarejeh cioè caringiti, così il ministro degli esteri è diventato ministro dei caringiti.
A pensare male, diceva qualcuno si fa peccato ma non si sbaglia quasi mai, così molte persone hanno pensato che fosse un attacco al ministro, che in queste ore sta portando avanti la trattativa con gli Stati Uniti per ricomporre il conflitto in una pace. Un giornale riformista si è chiesto se davvero è un errore oppure un atto deliberato perché la tv ha un numero elevato di addetti, ha sostenuto, il tabloid, che una scritta del genere in sovrimpressione non può essere sfuggita davvero a nessuno.
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La parola caringita in Iran viene usata spesso per dare all'avversario del traditore. Le trattative per la pace, come molte altre questioni, sono il terreno di scontro in questi giorni, nel paese, tra i falchi e i riformisti. Il ministro degli esteri è considerato una colomba mentre la tv di stato è in mano alla fazione tradizionalista che osteggia la linea del ministro Abbas Aragchi. Ecco quindi che l'incidente è servito su un piatto d'argento per le polemiche politiche interne.