M.O., gli Usa mettono il veto: bocciata la risoluzione araba su Gaza | Hamas: si dà il via libera a Israele per altri massacri

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 138.

La risoluzione araba (che chiedeva un cessate il fuoco immediato a Gaza) del Consiglio di Sicurezza dell'Onu è stata bocciata per il veto Usa. Hamas ha condannato la decisione degli Stati Uniti, affermando che ciò equivale a dare a Israele il "via libera" per compiere "ulteriori massacri". Intanto il Programma alimentare mondiale dell'Onu ha annunciato la sospensione delle consegne di aiuti alimentari vitali nel nord di Gaza, fino a quando le condizioni nell'enclave palestinese non consentiranno distribuzioni sicure. Gli Usa, intanto, attaccano ancora le postazioni militari Houthi in Yemen dal Mar Rosso. Il principe William: "Troppi morti a Gaza, serve una tregua".