Libano, media: "Undici morti in un attacco israeliano nel sud del Paese, uccisi 2 neonati"

È di 11 morti e cinque feriti il bilancio di un raid israeliano che durante la notte ha colpito e distrutto un edificio residenziale di tre piani a Kfar Remman, nel distretto di Nabatiyeh, nel sud del Libano. Tra i morti ci sono anche dei bambini, tra cui un neonato di due mesi. Nel dettaglio, precisa l'agenzia nazionale libanese Nna, nove persone sono state uccise in un raid che ha distrutto un edificio residenziale di tre piani nel villaggio di Kfar Remmane, e due soccorritori sono stati uccisi dopo che la loro auto è stata colpita nella stessa area. Le squadre di soccorso hanno estratto 10 feriti dalle macerie e sono in corso le ricerche di altri dispersi. Inoltre, un drone attribuito all'Idf ha colpito un'auto sempre aKfar Remman, uccidendo due paramedici dell'Associazione islamica scout Risala, affiliata al partito sciita Amal.
Gli attacchi contro Hezbollah
L'esercito israeliano, l'Idf, aveva ordinato alla popolazione di lasciare una specifica area in vista di attacchi contro Hezbollah. "L'attività terroristica di Hezbollah costringe l'Idf ad agire con forza contro di esso", aveva annunciato l'esercito di Tel Aviv, aggiungendo di aver preso di mira una "struttura terroristica di Hezbollah". L'attacco è partito dopo il "lancio di un drone esplosivo" da parte di Hezbollah contro le forze israeliane, ha precisato l'Idf.
Il bilancio delle vittime
Aumenta ancora il drammatico bilancio delle vittime in Libano dall'inizio dell'offensiva israeliana del 2 marzo scorso. Stando a quanto reso noto dal centro operativo d'Emergenza del ministero della Salute libanese, sono almeno 4.362 le persone uccise e quasi 12.378 quelle ferite nel Paese dei cedri. Dall'8 ottobre 2023, all'indomani della strage compita da Hamas in Israele, i morti sono stati 8.929 morti e 30.614 i feriti, sempre secondo le autorità libanesi.