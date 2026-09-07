Libano, media: "Undici morti in un attacco israeliano nel sud del Paese, uccisi 2 neonati"

È di 11 morti e cinque feriti il bilancio di un raid israeliano che durante la notte ha colpito e distrutto un edificio residenziale di tre piani a Kfar Remman, nel distretto di Nabatiyeh, nel sud del Libano. Tra i morti ci sono anche dei bambini, tra cui un neonato di due mesi. Nel dettaglio, precisa l'agenzia nazionale libanese Nna, nove persone sono state uccise in un raid che ha distrutto un edificio residenziale di tre piani nel villaggio di Kfar Remmane, e due soccorritori sono stati uccisi dopo che la loro auto è stata colpita nella stessa area. Le squadre di soccorso hanno estratto 10 feriti dalle macerie e sono in corso le ricerche di altri dispersi. Inoltre, un drone attribuito all'Idf ha colpito un'auto sempre aKfar Remman, uccidendo due paramedici dell'Associazione islamica scout Risala, affiliata al partito sciita Amal.