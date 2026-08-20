Siria, il Libano ha estradato il primo ufficiale dalla caduta di Assad

Il Libano ha estradato un ex ufficiale militare siriano che prestava servizio sotto il presidente destituito Bashar Assad. L'uomo sarà quindi processato in Siria, come ha dichiarato il ministero dell'Interno. Il generale di divisione Adel Issa è il primo ufficiale militare a essere consegnato dal Libano dalla caduta di Assad, avvenuta alla fine del 2024. Le autorità giudiziarie libanesi hanno deciso ieri di consegnare Issa alla Siria, dopo averlo interrogato sui crimini che avrebbe commesso durante il conflitto nel Paese. Funzionari a Beirut hanno dichiarato che Issa è stato consegnato alla Siria in conformità con un accordo del 1951 tra i due paesi che prevede la consegna dei sospetti criminali affinché siano sottoposti alla giustizia. Il ministero dell'Interno siriano aveva chiesto alle autorità libanesi di consegnare Issa alla Siria per presunti crimini tra cui l'omicidio intenzionale di più di due persone, il reato di tortura con esito mortale e atti di aggressione volti a incitare alla guerra civile e ai conflitti settari. Issa è stato il comandante della 17ª Divisione dell'esercito siriano e il comandante delle forze di terra nella provincia orientale di Deir el-Zour fino al 2016. Il ministero ha pubblicato una foto di Issa in divisa carceraria. È stato arrestato l'8 agosto mentre si recava all'ambasciata siriana a Beirut per sbrigare alcune pratiche burocratiche. I funzionari dell'ambasciata hanno contattato la procura libanese per comunicare che Issa era ricercato in Siria. Era fuggito in Libano attraversando illegalmente il confine dopo la caduta di Assad.