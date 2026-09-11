11 settembre, 25 anni dopo: Trump atteso al Pentagono, Vance a New York con Mamdani

Lo schianto di due aerei, il fumo su Manhattan e il crollo delle Torri Gemelli. A 25 anni dall'attentato dell'11 settembre in cui, secondo il 9/11 Memorial Museum, persero la vita 2.977 persone, quell'immagine storica è ancora viva. Un evento spartiacque per l'Occidente, risvegliatosi dal suo sogno di pace e prosperità. Con gli attentati dell'11 settembre 2001 per mano di un gruppo di terroristi di Al Qaida guidati da Osama Bin Laden, gli Stati Uniti hanno dato il via a una guerra al terrorismo che ha contribuito a cambiare radicalmente il mondo. Per ricordare le vittime dell'attentato, il presidente Usa Donald Trump partecipa a una cerimonia al Pentagono, che proprio quel giorno fu colpito da un aereo dirottato dai terroristi. Non solo negli Stati Uniti. Anche nei Paesi dell'Unione Europea e in altre parti del mondo viene reso omaggio alle vittime a distanza di un quarto di secolo.