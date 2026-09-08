11/9, Trump e il (falso) ricordo: "Mi salvarono i pompieri sollevandomi di peso"

“Non dimenticherò mai due pompieri. Pensavamo che l’edificio (lo US Steel Building, noto come One Liberti Plaza, ndr) ci stesse crollando addosso". Così, parlando nei pressi della Casa Bianca a tre giorni dal 25esimo anniversario degli attentati al World Trade Center, Donald Trump ha aggiunto un nuovo tassello nella sua ricostruzione personalissima dell'11 settembre. "Due pompieri - ragazzi grandi e forti, e io non sono certo il più magro e leggero del mondo - mi hanno afferrato sotto le ascelle e mi hanno detto: "Dobbiamo andarcene da qui", e mi hanno letteralmente sollevato. Non è una cosa facile da fare, sono grosso. Mi hanno sollevato e hanno iniziato a correre con me. Ho detto: “Ragazzi, posso correre da solo”. Ma sono stati incredibili. Pensavano che l’edificio stesse crollando, invece non è crollato".