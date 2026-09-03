Migranti, Trump: "La crisi di Ceuta è peggiore di un'invasione militare"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito la crisi migratoria nell'exclave spagnola di Ceuta "peggiore" di un'invasione militare, invitando inoltre la Nato a "darsi una mossa". "Ritengo che la Nato debba darsi una mossa molto rapidamente. Quando si vede una situazione come quella della Spagna, in un certo senso si tratta di un'invasione di un Paese...per molti aspetti, peggiore di una normale invasione militare", ha dichiarato Trump a GB News.
A fine luglio, Ceuta ha registrato un massiccio afflusso di migranti provenienti dal vicino Marocco. Secondo le stime fornite dal ministro dell'Interno, circa 72mila migranti erano entrati nel territorio spagnolo sulla costa nordafricana e circa 70mila erano successivamente rientrati in Marocco. Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha dichiarato che le autorità governative continuano a indagare sulle circostanze legate al massiccio afflusso di migranti, compresa l'eventualità di un coinvolgimento delle autorità marocchine.