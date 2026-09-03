Migranti, Trump: "La crisi di Ceuta è peggiore di un'invasione militare"

A fine luglio, Ceuta ha registrato un massiccio afflusso di migranti provenienti dal vicino Marocco. Secondo le stime fornite dal ministro dell'Interno, circa 72mila migranti erano entrati nel territorio spagnolo sulla costa nordafricana e circa 70mila erano successivamente rientrati in Marocco. Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha dichiarato che le autorità governative continuano a indagare sulle circostanze legate al massiccio afflusso di migranti, compresa l'eventualità di un coinvolgimento delle autorità marocchine.