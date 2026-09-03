Ceuta, Sanchez: "Dall'Ue è mancata la solidarietà che ci aspettavamo"
Il primo ministro spagnolo in Parlamento ha affermato che "non ci sono prove che dietro la crisi ci sia il Marocco", promettendo un cambiamento tra i rapporti di cooperazione tra Madrid e Rabat
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Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha tenuto una seduta in parlamento per chiarire quanto accaduto a Ceuta durante l'estate. Dal poco supporto dell'Europa fino al possibile coinvolgimento del Marocco nelle ondate migratorie che hanno colpito l'exclave spagnola: ecco cosa ha detto.
"Ceuta e Melilla saranno sempre spagnole"
L'intervento inizia con la conferma che le due exclavi spagnole in territorio marocchino saranno sempre sotto il controllo di Madrid: "Lo sono anche per un accordo diplomatico con Rabat" ha aggiunto Sanchez.
Sull'Unione Europea
Secondo il primo ministro spagnolo, l'Ue non è stata abbastanza solidale durante i giorni della crisi di Ceuta, a differenza di quanto visto con Lampedusa e la Groenlandia
"Nessun coinvolgimento del Marocco nella crisi"
Durante la seduta, Sanchez ha affermato la "stretta collaborazione delle autorità marocchine" nel ripristinare la normalità alla frontiera poche ore dopo l'ingresso di massa dei migranti a Ceuta e nel rimpatrio del 90% di questi ultimi. Nonostante ciò "abbiamo sentito due ministri del Marocco fare dichiarazioni inaccettabili su Ceuta e Melilla, due dichiarazioni che ovviamente abbiamo respinto e per cui abbiamo convocato l'ambasciatrice marocchina lo scorso 21 agosto" ha poi aggiunto il primo ministro. Riguardo al dossier che è circolato nelle ultime ore in Spagna secondo cui l'autorità marocchina avrebbe pianificato "l'invasione" a fine luglio, Sanchez è stato chiaro: "Non ci sono evidenze solide, ma se ci fossero prove agiremmo di conseguenza".
"Nessun avviso prima dei fatti"
"Abbiamo esaminato tutti i rapporti delle Forze e dei Corpi di Sicurezza dello Stato e del Centro Nazionale di Intelligence che sono stati inviati sia alle autorità politiche sia alla delegazione del Governo della Città Autonoma di Ceuta in quei giorni. E posso assicurarvi che in nessuno era presente un'avvisaglia di quanto poi sarebbe accaduto". Lo ha detto Sanchez al parlamento, aggiungendo che il governo renderà pubblici tutti i dossier del Centro Nazionale per l'Immigrazione e le Frontiere.
Quali misure verranno adottate
Secondo quanto annunciato da Sanchez, Madrid modificherà la relazione di cooperazione con il Marocco: "Stiamo rivedendo tutti i meccanismi di coordinamento di allerta che condividiamo con lo Stato marocchino e costruiremo garanzie aggiuntive perché la situazione vissuta lo scorso 30 luglio non si produca di nuovo". In aggiunta, il governo chiederà una presenza permanente di Frontex nel porto di Ceuta e alla diga frangiflutti del Tarajal.