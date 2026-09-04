Usa, Trump ricorre alla Corte Suprema contro il blocco sul voto per posta

La sentenza è arrivata al termine della battaglia legale tra il gruppo People Not Politicians Missouri, convinti dell'incostituzionalità della mossa, e i leader repubblicani statali. La nuova mappa era stata concepita per escludere dal suo seggio uno dei due democratici del Missouri al Congresso Usa, il deputato Emanuel Cleaver. Che, ha stretto giro, ha rimarcato su X come alla fine abbia prevalso "la democrazia". La sentenza è giunta a ridosso della scadenza dell'8 settembre, termine ultimo fissato dallo Stato per definire la scheda elettorale delle elezioni. Dopo la sentenza, il procuratore generale del Missouri, Catherine Hanaway, ha annunciato l'intenzione di ricorrere in appello alla Corte Suprema degli Stati Uniti. Il Missouri è uno dei pochi stati a guida repubblicana che, su pressing di Trump, ha ridisegnato i collegi elettorali nel tentativo di consolidare la propria maggioranza alla Camera.