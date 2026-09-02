Non si ferma il fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran. Dopo che Washington ha reso noto di aver colpito obiettivi iraniani nei pressi dello Stretto di Hormuz è arrivata la risposta di Teheran. Nella notte, infatti, i Pasdaran hanno affermato di aver preso di mira basi militari statunitensi a Erbil, in Iraq. Sui siti sono stati lanciati missili e droni. Anche gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver completato una serie di attacchi contro target militari iraniani sottolineando che i raid hanno interessato siti di difesa aerea, sistemi radar, asset marittimi e aree dedite alla comunicazione. Nel frattempo dalla conferenza stampa finale del G20 Finanze sono arrivate le affermazioni del segretario al Tesoro americano, Scott Bessent, che ha detto: "Con la Russia e la Cina possiamo portare avanti il dialogo sulle misure Usa per strangolare l'economia dell'Iran".