Iran, Pasdaran: "La guerra asimmetrica potrebbe arrivare a Manhattan e Wall Street"

"La guerra asimmetrica significa guerra a Wall Street, a Manhattan e ovunque, in qualsiasi momento". Lo ha dichiarato Mohammadreza Naqdi, consigliere del comandante dei Pasdaran (le Guardie della rivoluzione iraniana), sottolineando: "Finora abbiamo condotto una guerra convenzionale contro gli Stati Uniti. Non ci siamo ancora impegnati in una guerra asimmetrica". "La priorità dell'Iran non è né la guerra né i negoziati, ma stabilire la deterrenza. Non sarebbe nell'interesse degli Stati Uniti impegnarsi in un'altra guerra di grandi proporzioni", ha aggiunto. Secondo l'agenzia Isna, Naqdi ha anche fatto riferimento ai siti militari iraniani danneggiati durante la guerra, affermando che "sono stati ricostruiti in luoghi più sicuri e ora sono operativi con tecnologie più moderne e a ritmi di produzione più elevati".