Comando militare Usa: "Rimosse con successo le mine navali iraniane da Hormuz"

Le forze armate Usa hanno "rimosso con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionali dello Stretto" di Hormuz, "posizionate mesi fa dal Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica iraniano. Le rotte di transito riconosciute a livello internazionale nello Stretto sono ora libere da mine iraniane, grazie allo straordinario lavoro dei militari statunitensi". La notizia è stata confermata in via ufficiale dall'ammiraglio Brad Cooper, a capo del Comando militare centrale Usa (Centcom), in un video postato su X. Cooper, nel suo messaggio, ha ringraziato i "molti dei nostri 50.000 militari statunitensi operanti nella regione" che " stanno svolgendo un lavoro eccezionale, attuando il blocco navale contro l'Iran e garantendo al contempo il flusso del traffico commerciale attraverso lo Stretto di Hormuz". A tale scopo, l'ammiraglio ha mostrato una carta nautica con il sistema di separazione del traffico marittimo riconosciuto a livello internazionale. Le rotte consolidate che la navigazione internazionale utilizza storicamente per attraversare lo Stretto di Hormuz sono state bonificate "meticolosamente e discretamente dalla minaccia delle mine navali, impiegando una combinazione di sommozzatori della Marina, Navy Seal e risorse aeree statunitensi provenienti da Esercito, Marina, Aeronautica e Corpo dei Marines. Le condizioni sono state a dir poco difficili e pericolose, ma abbiamo portato a termine la missione". In sintesi: "oggi le rotte di navigazione internazionali sono aperte e l'attività è in crescita. Negli ultimi mesi, le forze statunitensi hanno assistito quasi 1.500 navi commerciali nel transito dello Stretto, fornendo una protezione coordinata. Tali navi trasportavano complessivamente quasi 750 milioni di barili di greggio destinati ai mercati energetici globali: un volume enorme. E mentre le forze americane hanno garantito il transito in uscita dal Golfo di 750 milioni di barili di greggio, l'Iran non ha esportato nemmeno un barile di petrolio dalle proprie coste da quando abbiamo ripristinato il blocco navale a metà luglio", ha detto Cooper. L'azione Usa "si è rivelata estremamente efficace. Nessuna nave è entrata o uscita da un porto iraniano senza il nostro permesso: abbiamo consentito il transito solo per motivi umanitari, un risultato che rende onore alla dedizione e alla professionalità" dei militari americani.