Nuovi attacchi Usa in Iran: colpiti lanciatori sull'isola di Larak | I pasdaran: "Gli aggressori saranno puniti"

La risposta di Teheran non si è fatta attendere. I pasdaran hanno dichiarato che gli Stati Uniti "saranno puniti" per l'attacco compiuto. "In un atto di aggressione gli Stati Uniti hanno attaccato l'isola di Larak, causando il martirio e le ferite di alcuni dei nostri combattenti e cittadini. Questa azione sarà punita e porterà alla punizione dell'aggressore", ha riportato sempre l'agenzia iraniana.