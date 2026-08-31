L'Iran attacca obiettivi Usa in Giordania | Washington: "Missili intercettati"
Il raid sarebbe stato sferrato in risposta al raid degli Stati Uniti sull'isola di Larak, dove hanno colpito due lanciamissili del regime
© Afp
Mentre si chiude il settimo mese del conflitto che vede gli Stati Uniti contro l'Iran, gli scontri sul campo non accennano a interrompersi. Nella notte tra domenica e lunedì, 31 agosto, Teheran ha lanciato missili verso Aqaba e la base di Muwaffaq Salti, in Giordania, dove sono ospitate forze dell'esercito Usa. Le stesse fonti arabe che hanno diffuso la notizia hanno parlato di "diverse esplosioni" in alcuni punti della Giordania. L'attacco è stato confermato anche da un funzionario Usa a Fox News, secondo cui finora non sono stati segnalati impatti significativi e quasi tutti i missili in arrivo sono stati intercettati. Anche l'esercito della Giordania ha dichiarato di aver intercettato otto missili che hanno violato lo spazio aereo del Paese. Un attacco sferrato in risposta al raid Usa sull'isola di Larak, dove hanno colpito due lanciamissili del regime.
A Larak "difesa, non aggressione"
Il Comando Centrale degli Stati Uniti, però, respinge la presa di posizione degli Ayatollah secondo cui l'attacco all'isola di Larak sarebbe stato "un atto di aggressione". "Tale affermazione è assolutamente falsa - si legge in un post su X del Centcom -. Le forze americane hanno intrapreso azioni limitate e precise contro le unità posamine dei pasdaran che rappresentavano una minaccia imminente nello Stretto di Hormuz". "In sostanza, l'Iran ha creato la minaccia e l'esercito statunitense l'ha eliminata per proteggere i marittimi civili, la navigazione commerciale e la libera circolazione delle merci a livello globale", ha concluso il Centcom.
L'Iran attacca basi Usa negli Emirati
Intanto, continua la rappresaglia della Repubblica islamica: l'esercito iraniano ha rivendicato un attacco con droni a una base militare statunitense negli Emirati Arabi Uniti, in risposta ai raid Usa contro la Repubblica islamica. Secondo un comunicato militare trasmesso dalla televisione di Stato, il Corpo delle Guardie rivoluzionarie "ha preso di mira con decine di droni d'attacco le aree in cui sono di stanza elicotteri e truppe statunitensi presso la base aerea di Al Minhad, negli Emirati Arabi Uniti".