Mentre si chiude il settimo mese del conflitto che vede gli Stati Uniti contro l'Iran, gli scontri sul campo non accennano a interrompersi. Nella notte tra domenica e lunedì, 31 agosto, Teheran ha lanciato missili verso Aqaba e la base di Muwaffaq Salti, in Giordania, dove sono ospitate forze dell'esercito Usa. Le stesse fonti arabe che hanno diffuso la notizia hanno parlato di "diverse esplosioni" in alcuni punti della Giordania. L'attacco è stato confermato anche da un funzionario Usa a Fox News, secondo cui finora non sono stati segnalati impatti significativi e quasi tutti i missili in arrivo sono stati intercettati. Anche l'esercito della Giordania ha dichiarato di aver intercettato otto missili che hanno violato lo spazio aereo del Paese. Un attacco sferrato in risposta al raid Usa sull'isola di Larak, dove hanno colpito due lanciamissili del regime.