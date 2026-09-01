Le notizie sul deterioramento delle condizioni di vita e sul peggioramento della salute mentale dell'equipaggio - inclusi tentativi di suicidio che peraltro sono stati sanzionati in maniera severa - hanno fatto notizia negli Stati Uniti e nel mondo, suscitando critiche riguardo alla guerra statunitense contro l'Iran. Dall'inizio della missione, l'equipaggio ha beneficiato soltanto di due brevi soste tecniche a Guam e in Oman, durante le quali alla maggior parte del personale non è stato nemmeno concesso il permesso di scendere a terra.