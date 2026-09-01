Usa, la portaerei Lincoln attraccherà in Thailandia dopo nove mesi di servizio
Per gli oltre 5.000 membri dell'equipaggio è la fine di un incubo: partiti a novembre dalla California, quella di Pattaya sarà la loro prima vera sosta
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"Terra, finalmente". La Uss Abraham Lincoln, la portaerei statunitense al centro di una controversia politica riguardante le condizioni di vita a bordo, sbarca in Thailandia. Per i cinquemila membri dell'equipaggio, sarà la prima sosta dallo scorso novembre. La Lincoln farà porto nella località turistica di Pattaya, storica meta di riposo e svago per le truppe statunitensi fin dai tempi della guerra del Vietnam, che per l'occasione ha rafforzato le misure di sicurezza in vista dell'arrivo dei marinai.
Dal Mar Cinese all'Iran
La nave a propulsione nucleare aveva lasciato la California nel novembre 2025 per una missione nel Mar Cinese Meridionale, per poi essere dirottata verso il Medioriente prima dell'inizio degli attacchi congiunti di Usa e Israele contro l'Iran, cominciati sei mesi fa. Da allora è sempre rimasta impegnata in operazioni logistiche nei pressi del Mar Rosso, senza mai riuscire ad approdare sulla terraferma. Un'attività prolungata che però ha portato allo stremo il personale a bordo.
Condizioni impossibili
Le notizie sul deterioramento delle condizioni di vita e sul peggioramento della salute mentale dell'equipaggio - inclusi tentativi di suicidio che peraltro sono stati sanzionati in maniera severa - hanno fatto notizia negli Stati Uniti e nel mondo, suscitando critiche riguardo alla guerra statunitense contro l'Iran. Dall'inizio della missione, l'equipaggio ha beneficiato soltanto di due brevi soste tecniche a Guam e in Oman, durante le quali alla maggior parte del personale non è stato nemmeno concesso il permesso di scendere a terra.
La Thailandia si prepara
Il sindaco di Pattaya, Poramase Ngampiches, ha dichiarato che l'imponente portaerei attraccherà poco dopo la mezzanotte nel porto di Laem Chabang. "Vengono qui per rilassarsi, dato che sono trascorsi quasi 280 giorni dall'ultima volta che qualcuno è sceso a terra", ha affermato Poramase in un post su Facebook. "I nostri preparativi si concentreranno sulla sicurezza e sulla garanzia di prezzi onesti, per evitare di approfittare di loro".
Viavai di... presidenti
Perché a prendere il posto della Uss Abraham Lincoln sarà la Uss Theodore Roosevelt, pronta a salpare dal porto di San Diego per raggiungere Il Medioriente. Lo riferisce lo Us Naval Institute, un'associazione militare privata che promuove ricerche e approfondimenti su questioni relative alla sicurezza nazionale, precisando che il gruppo d'attacco dovrebbe partire per una missione della durata di oltre sette mesi. La nave sostituirà la Uss George Washington, partita dal Giappone la scorsa settimana, allo scopo di rimpiazzare a sua volta la Lincoln nei mari arabi. Il dispiegamento della Washington, peraltro, ha insolitamente lasciato il Pacifico senza portaerei Usa, di solito usate per contrastare l'espansionismo militare della Cina.