Localizzata la portaerei francese Charles de Gaulle...grazie a un'app sportiva
Dopo la corsa di sette chilometri sul ponte dell'imbarcazione, un marinaio aveva pubblicato il percorso (e dunque la sua posizione) sull'app Strava
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A chi non è capitato di trovare le scuse più disparate per saltare l'allenamento o la corsa settimanale? A molti, ma non a tutti. Di sicuro non a un marinaio della Charles de Gaulle, la portaerei francese che Parigi ha deciso di dispiegare nel Mediterraneo subito dopo lo scoppio della guerra tra Israele, Stati Uniti e Iran. Il 13 marzo, il militare si stava allenando sul ponte dell'imbarcazione con il suo smartwatch collegato a Strava, un'applicazione sportiva che permette non solo di registrare i propri risultati (dalla corsa al ciclismo) ma anche di pubblicarli. Galeotto fu il post dell'allenamento con tanto di location, permettendo dunque la localizzazione della portaerei: Mediterraneo orientale, per l'esattezza a nord-ovest di Cipro e a un centinaio di chilometri dalla Turchia.
Il profilo pubblico
Quanto avvenuto, se dovesse rivelarsi vero, "non è conforme agli ordini in vigore. Il comando prenderà provvedimenti" ha fatto sapere lo Stato maggiore dell'esercito francese, sottolineando l'ingenuità del marinaio che, oltretutto, su Strava aveva il profilo pubblico. "Una falla nella sicurezza che non è stata corretta nonostante le nostre precedenti rivelazioni", scrive il giornale francese Le Monde che è riuscito a consultare il post del militare. Non si tratta infatti di una prima volta, con il quotidiano che ricorda che già in passato l'app aveva permesso di individuare basi militari e spostamenti di agenti.