Localizzata la portaerei francese Charles de Gaulle...grazie a un'app sportiva

Quanto avvenuto, se dovesse rivelarsi vero, "non è conforme agli ordini in vigore. Il comando prenderà provvedimenti" ha fatto sapere lo Stato maggiore dell'esercito francese, sottolineando l'ingenuità del marinaio che, oltretutto, su Strava aveva il profilo pubblico. "Una falla nella sicurezza che non è stata corretta nonostante le nostre precedenti rivelazioni", scrive il giornale francese Le Monde che è riuscito a consultare il post del militare. Non si tratta infatti di una prima volta, con il quotidiano che ricorda che già in passato l'app aveva permesso di individuare basi militari e spostamenti di agenti.