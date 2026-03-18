La Gerald Ford mostra i suoi limiti

La potenza di fuoco - con a bordo più di 4mila marinai, e circa 75 caccia di ultima generazione - è entrata nel suo decimo mese di missione, un periodo troppo lungo - dicono gli esperti - anche per un mezzo considerato infallibile. Partita dallo Stato americano della Virginia a giugno, si è diretta verso il Mediterraneo. Ha fatto una sosta nella base di Spalato nell'Adriatico, ad ottobre, prima di dirigersi verso i Caraibi per condurre l'operazione in Venezuela. Si è poi diretta verso il Medio Oriente per la guerra contro l'Iran. Poco prima dell'attacco alla Repubblica Islamica, i servizi igienici presenti sulla nave sono rimasti intasati.