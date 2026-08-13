L'isolamento prolungato e la mancanza di una data certa per il rientro a casa, continuamente posticipato dal Pentagono per esigenze strategiche, hanno fatto crollare il morale a bordo. La tensione è così alta che fonti interne hanno confermato diversi tentativi da parte di alcuni marinai di gettarsi fuoribordo nel disperato tentativo di sfuggire a una routine ormai delirante. Il Guardian, citando il Navy Times e altri media del settore, riferisce di almeno due tentati suicidi. In un caso, la moglie di un marinaio ha raccontato che suo marito ha cercato di gettarsi in mare dopo che il suo periodo di servizio in mare continuava a essere prolungato. "Ha paura. Pensa che verrà congedato con disonore e che, solo perché era esausto, la sua carriera di 13 anni sia rovinata".