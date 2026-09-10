11 settembre, cosa dicono i documenti segreti sull'aria tossica a Ground Zero: "Mandarono i pompieri senza respiratore"

Quasi tremila nomi letti ad alta voce. Una litania continua, interrotta solo da sei momenti di silenzio. E sei rintocchi di campana negli esatti istanti in cui, durante la tragica giornata dell'11 settembre 2001, quattro aerei si sono schiantati sul suolo americano e le Torri Gemelle, fiore all'occhiello e orgoglio a stelle e strisce, sono collassate in un mucchio di cenere. Questa volta, nel 25esimo dall'attentato in cui persero la vita 2.977 persone, ci saranno però anche un settimo momento di silenzio e un settimo rintocco. Nel mentre saranno lette altre migliaia di nomi, quelli dei primi soccorritori e delle persone che per giorni hanno portato aiuto a Ground Zero. E facendo ciò hanno inalato fumi tossici e agenti cancerogeni, nonostante i vertici della città più volte li avessero rassicurati che non ci fosse nulla da temere.