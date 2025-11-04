Morto Dick Cheney, il vice di Bush che guidò la guerra al terrorismo dopo l'11 settembre

È morto a 84 anni Dick Cheney, vicepresidente degli Stati Uniti dal 2001 al 2009, tra i principali artefici della strategia americana nella "guerra al terrore" seguita agli attentati dell'11 settembre. La notizia è stata resa nota dalla famiglia. Considerato uno dei più potenti vice nella storia degli Stati Uniti, Cheney ha accompagnato per due mandati la presidenza di George W. Bush, segnando in modo profondo la politica di sicurezza nazionale e la visione militare di Washington. Figura di rilievo e insieme divisiva, è stato protagonista delle decisioni che portarono all'invasione dell'Iraq nel 2003 e alla nascita della dottrina dell'intervento preventivo.