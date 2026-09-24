Trump accoglie il presidente cinese Xi sulla pista: al via la visita di Stato tra sfarzo e diplomazia personale

Donald Trump lo ha aspettato direttamente sulla pista. Quando l'aereo di Xi Jinping è arrivato alla Joint Base Andrews, alle porte di Washington, il presidente americano era lì ad accogliere il leader cinese e la first lady Peng Liyuan. Un gesto raro nel protocollo presidenziale statunitense, che ha aperto una visita di Stato di tre giorni costruita fin nei dettagli per mostrare il peso attribuito da Washington al rapporto con Pechino.