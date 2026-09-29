"Il decreto Maricarmen darà sollievo a più di 5 milioni di persone" ha commentato su X la ministra della salute Monica Garcia Gomez del movimento Sumar. La ministra ha anche aggiunto che è il momento di intervenire sul mercato speculativo degli immobili e iniziare a riequilibrare la bilancia tra cittadini e fondi. D'altro canto la presidente della Comunità di Madrid Isabel Diaz Ayuso, uno dei volti noti del Partito Popolare di centrodestra, ha detto che il provvedimento è una minaccia di esproprio per i proprietari di case. La soluzione, per Diaz Ayuso, è quella di costruire più alloggi da affittare così che sia giovani che meno giovani abbiano più case disponibili tra cui scegliere. Secondo l'Istituto nazionale di statistica spagnolo (INA), il prezzo medio delle case è cresciuto del 12,2% e gli affitti sono rincarati del 5,8%.