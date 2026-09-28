Mercoledì 23 settembre Maricarmen Abascal è stata sfrattata dalla sua casa nel quartiere del Retiro dopo ben 71 anni. La donna, che presenta una disabilità del 50% e si muove in sedia a rotelle, viveva in quella casa dal 1955. Il contratto a "renta antigua", il vecchio affitto protetto, era stato firmato dal padre, per poi passare alla madre e infine a Maricarmen. Quando l'edificio ha cambiato proprietà è iniziata una battaglia giudiziaria durata otto anni. La società Urbagestión Desarrollo e Inversión ha sostenuto in tribunale che la seconda successione nel contratto non fosse valida. Maricarmen ha vinto in primo grado, ma la decisione è stata poi ribaltata in appello e il Tribunale Supremo ha dato infine ragione alla proprietà.