Ceuta, la crisi continua: dopo le tensioni con la polizia, i migranti tornano verso le spiagge

Nel frattempo, le polemiche per la gestione del trasferimento da parte del governo centrale sono già planate sulla scena politica. "Di cosa ha bisogno il signor Sanchez per indignarsi? Di una invasione di Ceuta e Melilla da parte del signor Trump?", si è chiesto il leader dell'opposizione, il popolare Alberto Núñez Feijóo, in un duro affondo contro il premier socialista che accusa di aver "difeso di più la Groenlandia come parte della Danimarca che Ceuta e Melilla come città spagnole di pieno diritto". Il governo, da parte sua, sostiene invece che l'operazione odierna di Ceuta "è riuscita molto bene considerando le difficoltà della situazione".