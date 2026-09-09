La nota tattica del Cni fu trasmessa alla Uce-3 della Guardia Civil (l'unità di intelligence del servizio di informazione) e al Cenif (l'unità omologa della Polizia Nazionale presso il Commissariato di immigrazione). Una comunicazione fu trasmessa in via straordinaria anche alla Delegazione del governo a Ceuta. La stessa informazione - ed è questa la novità rilevata dalla pubblicazione dei documenti - fu inviata anche dal Cni ai servizi segreti marocchini: alla Direzione Generale di Vigilanza del territorio (Dgst), responsabile dell'intelligence interna e alla Direzione Generale di Studi e Documentazione (Dged), responsabile dell'intelligence esterna.