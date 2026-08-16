Spagna, Sanchez coordina riunione con sette ministri per fare il punto sulla crisi di Ceuta

Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, presiederà domani, lunedì 17 agosto, una riunione di coordinamento sulla situazione a Ceuta, per fare il punto sulla crisi migratoria seguita agli arrivi in massa di migranti dal Marocco gli scorsi 30 e 31 luglio. L'incontro si svolgerà in videoconferenza alle 9:00, secondo l'agenda ufficiale di Moncloa. Alla riunione parteciperanno il vicepresidente e ministro dell'Economia, Carlos Cuerpo; il ministro degli Esteri, José Manuel Albares; la ministra della Difesa, Margarita Robles; il titolare dell'Interno, Fernando Grande-Marlaska; il ministro di Politica territoriale, Angel Victor Torres, la ministra dell'Inclusione e portavoce del governo, Elma Saiz; e la ministra della Gioventù e dell'Infanzia, Sira Rego. Nella stessa giornata, Elma Saiz sarà a Ceuta, per verificare sul posto il dispositivo di assistenza umanitaria e incontrare il sindaco-presidente della città autonoma, Juan Jesus Vivas, secondo quanto indicato nell'agenda del governo.