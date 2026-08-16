Barcellona, italiani aggrediti e pestati fuori da un locale: 21enne in coma farmacologico

L'aggressione, avvenuta mercoledì notte, è stata denunciata all'Ansa dal padre del giovane ferito, che negli scorsi giorni si è precipitato a Barcellona per stare accanto al figlio. Secondo quanto ricostruito dagli altri membri del gruppo di amici, residente ad Asolo, il pestaggio sarebbe avvenuto intorno alle 22 del 12 agosto. I giovani italiani avevano passato alcune ore in un locale, ma in quel momento due di loro - tra cui il 21enne in coma - si erano allontanati dal resto degli amici ed erano usciti all'esterno. Qui, per motivi ancora da approfondire, sarebbero stati avvicinati da circa dodici spagnoli e picchiati con forza. Il ragazzo italiano ha avuto la peggio dopo aver subito un violento colpo alla nuca, perdendo immediatamente i sensi.