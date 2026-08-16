Una lite per la mancata precedenza in Romagna finisce con un accoltellato

Così tra urla e spintoni, sarebbe comparso anche un coltello. Uno dei automobilisti è stato colpito a una gamba, riportando una ferita che ha fatto scattare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, per ricostruire quanto accaduto. Insieme ai militari è arrivato anche il personale del 118, che ha prestato le prime cure al ferito. L'uomo è stato quindi accompagnato in ospedale, dove la ferita alla gamba è stata medicata e suturata. Le sue condizioni non sarebbero risultate gravi.