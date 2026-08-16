A CATTOLICA

Una lite per la mancata precedenza in Romagna finisce con un accoltellato

Prima gli insulti. Poi due ore più tardi la rissa che ha coinvolto anche i familiari e in cui un uomo è rimasto ferito 

16 Ago 2026 - 10:46
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Istockphoto

© Istockphoto

Una mancata precedenza, una parola di troppo, qualche insulto. Il tutto degenerato in una discussione che però pareva essere finita lì. Invece poche ore dopo la lite tra automobilisti si è trasformata in una rissa che ha coinvolto anche le rispettive famiglie e un uomo è rimasto ferito da una coltellata. L'episodio riportato dal Corriere di Romagna, è accaduto nei giorni scorsi a Cattolica, in provincia di Rimini. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. 

Leggi anche

Semaforo rosso ignorato, scoppia la lite nel Torinese: accoltellato un uomo, arrestato aggressore

Torino, ferisce 47enne con un coltello dopo una lite stradale: arrestato

Cattolica, lite tra automobilisti finisce in rissa

  Secondo quanto ricostruito fino a ora la discussione tra i due automobilisti sarebbe scoppiata in seguito a una mancata precedenza lungo una delle strade cittadine. Gli animi si sarebbero subito scaldati e tra i due sarebbero volati anche degli insulti. Poi però ognuno ha rimesso in moto la macchina ed è andato per la sua strada. Due ore più tardi però la situazione sarebbe degenerata, coinvolgendo anche i familiari dei due automobilisti.

Leggi anche

Schiaffi in strada, passante assiste e segnala con YouPol: fidanzato violento ammonito

Palermo, ragazzine innamorate dello stesso giovane: scoppia la rissa tra i familiari

I soccorsi

 Così tra urla e spintoni, sarebbe comparso anche un coltello. Uno dei automobilisti è stato colpito a una gamba, riportando una ferita che ha fatto scattare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, per ricostruire quanto accaduto. Insieme ai militari è arrivato anche il personale del 118, che ha prestato le prime cure al ferito. L'uomo è stato quindi accompagnato in ospedale, dove la ferita alla gamba è stata medicata e suturata. Le sue condizioni non sarebbero risultate gravi.

Leggi anche

Savona, lite per passare sul marciapiede: accoltellato un uomo

Roma, litiga con il coinquilino e lo ferisce con un coltello da 50 centimetri

Tra le due famiglia ci sarebbero dei vecchi dissidi

 Secondo quanto emerso nelle prime ricostruzioni, tra i due nuclei familiari ci sarebbero vecchi dissidi. Ora toccherà ai carabinieri fare chiarezza sulla dinamica e soprattutto sui ruoli ricoperti dai partecipanti alla rissa. Al vaglio degli investigatori ci sono le testimonianze delle persone presenti, le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona e la ricostruzione dei momenti che hanno preceduto l'aggressione.
 

Google Preferred Site

Ti potrebbe interessare

videovideo
cattolica

Sullo stesso tema