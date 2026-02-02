Palermo, ragazzine innamorate dello stesso giovane: scoppia la rissa tra i familiari

Un ragazzo conteso tra due giovanissime, un sentimento di gelosia nato tra le due ragazzine e sfociato in un profondo risentimento tra le rispettive famiglie. Una rivalità che ha portato prima a un litigio e poi a una vera e propria rissa con 15 persone coinvolte, finita a calci, pugni, colpi di casco con conseguente trasporto in ospedale dei feriti. È successo nel cuore di Palermo: il tafferuglio, nato per questioni di cuore, finirà ora in tribunale, dato che un 32enne è stato arrestato e cinque persone - un uomo e quattro donne tra i 18 e 54 anni - sono state denunciate.