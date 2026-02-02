Palermo, ragazzine innamorate dello stesso giovane: scoppia la rissa tra i familiari
Nel giro di poche ore dalle parole si è passati alle mani: un 32enne è stato arrestato e altre cinque persone sono state denunciate
© Carabinieri
Un ragazzo conteso tra due giovanissime, un sentimento di gelosia nato tra le due ragazzine e sfociato in un profondo risentimento tra le rispettive famiglie. Una rivalità che ha portato prima a un litigio e poi a una vera e propria rissa con 15 persone coinvolte, finita a calci, pugni, colpi di casco con conseguente trasporto in ospedale dei feriti. È successo nel cuore di Palermo: il tafferuglio, nato per questioni di cuore, finirà ora in tribunale, dato che un 32enne è stato arrestato e cinque persone - un uomo e quattro donne tra i 18 e 54 anni - sono state denunciate.
Prima la lite poi la rissa
Il pesante screzio si sarebbe concretizzato in due round: il primo di mattina, con una lite in strada tra i famigliari delle due ragazze, avvenuta nella zona del mercato di Ballarò. La sera la situazione sarebbe definitivamente degenerata: dalle parole si è passati alle mani e la strada si è trasformata in un ring improvvisato. Durante la rissa, particolarmente violenta, tre donne si sarebbero aggredite colpendosi anche con dei caschi da motociclista. Una di loro ha riportato la frattura del naso, mentre un'altra è rimasta ferita a un orecchio, in una sequenza di momenti concitati che ha seminato caos tra i residenti increduli.
Il tentativo di aggressione ai carabinieri
Quando sono arrivati i carabinieri la situazione si era già calmata spontaneamente. A quel punto però un uomo di 32 anni coinvolto nel tafferuglio avrebbe tentato di riaccendere lo scontro. Fermato dai militari ha tentato di aggredirli: da qui l'arresto, convalidato dal gip di Palermo. Nei confronti dell'indagato è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.