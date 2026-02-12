Savona, lite per passare sul marciapiede: accoltellato un uomo

Paura nelle vie di Savona dove un uomo è stato accoltellato a un braccio dopo una banale lite per il passaggio sul marciapiede. Il fatto è avvenuto nella mattina di giovedì 12 febbraio in via Pisa, all’incrocio con via San Lorenzo, non lontano dal centro storico della città ligure. La dinamica è ancora da chiarire, ma stando a quanto riferito da un testimone il tutto sarebbe nato per passare prima sul marciapiede lungo la strada e, a un certo punto, uno dei due ha estratto un coltello, colpendo l’altro uomo al braccio.