Vittima in ospedale in codice rosso

Savona, lite per passare sul marciapiede: accoltellato un uomo

L'aggressore, dopo aver colpito al braccio il pedone, è fuggito su un monopattino

12 Feb 2026 - 12:32
© Ansa

Paura nelle vie di Savona dove un uomo è stato accoltellato a un braccio dopo una banale lite per il passaggio sul marciapiede. Il fatto è avvenuto nella mattina di giovedì 12 febbraio in via Pisa, all’incrocio con via San Lorenzo, non lontano dal centro storico della città ligure. La dinamica è ancora da chiarire, ma stando a quanto riferito da un testimone il tutto sarebbe nato per passare prima sul marciapiede lungo la strada e, a un certo punto, uno dei due ha estratto un coltello, colpendo l’altro uomo al braccio.

In ospedale in codice rosso

 Mentre l'aggressore fuggiva in monopattino, l’accoltellato, nonostante la profonda ferita, ha anche cercato di inseguirlo, ma invano. Dopo essere stato soccorso da un passante e da alcuni negozianti della zona, sul posto sono arrivati immediatamente la polizia e i soccorritori della Croce Bianca di Savona e l’automedica del 118. Il ferito, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato poi trasportato in codice rosso, vista la ferita e la copiosa emorragia, all’ospedale San Paolo di Savona.

