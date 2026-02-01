Bologna, 13enne minaccia i compagni di scuola con un coltello: denunciato

Dopo la morte di Abanoub Youssef a La Spezia, un'altra lite tra ragazzi, questa volta in una scuola media, poteva finire in tragedia. È successo in un istituto della periferia ovest di Bologna, dove un 13enne di origini straniere ha estratto un coltellino artigianale durante una lite con i compagni, minacciandoli. I docenti del plesso, che hanno subito avvertito i Carabinieri della stazione di Borgo Panigale, sono riusciti a disarmare il giovane e a sequestrare l'oggetto. Lo studente è stato denunciato per porto di coltelli, ma non è imputabile, non avendo compiuto i 14 anni.