Bologna, 13enne minaccia i compagni di scuola con un coltello: denunciato
Il giovane, di origine straniera, non è imputabile perché minore di 14 anni
© Ansa
Dopo la morte di Abanoub Youssef a La Spezia, un'altra lite tra ragazzi, questa volta in una scuola media, poteva finire in tragedia. È successo in un istituto della periferia ovest di Bologna, dove un 13enne di origini straniere ha estratto un coltellino artigianale durante una lite con i compagni, minacciandoli. I docenti del plesso, che hanno subito avvertito i Carabinieri della stazione di Borgo Panigale, sono riusciti a disarmare il giovane e a sequestrare l'oggetto. Lo studente è stato denunciato per porto di coltelli, ma non è imputabile, non avendo compiuto i 14 anni.
Allarme nelle scuole bolognesi
Si tratta soltanto dell'ultimo episodio legato al possesso di armi bianche nelle scuole del territorio. Poche settimane fa era stato trovato un machete nello zaino di un quindicenne che frequenta l'istituto Giordano Bruno di Budrio. In quel caso i Carabinieri avevano accompagnato il ragazzo in caserma e sequestrato l'arma.