Salerno, minorenne accoltellato: 16enne arrestato

Ancora un minorenne accoltellato da un coetaneo a Salerno. Dopo il ferimento avvenuto sabato scorso nel centro cittadino, sul quale indaga la Polizia, nella tarda mattinata di lunedì si è verificato un nuovo episodio stavolta nel quartiere Pastena. Nel corso di un litigio tra due 16enni, probabilmente all'uscita da scuola, uno dei due armato di coltello ha ferito il coetaneo. Ancora da chiarire le cause della lite. La Polizia di Stato ha avviato le indagini e ricostruito l'accaduto, individuando e arrestando l'aggressore.