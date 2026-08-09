Automobilisti italiani sempre più litigiosi: nel 2025 oltre 200 aggressioni

L'Osservatorio Asaps-Sapidata nel 2025 ha registrato 227 aggressioni gravi per liti stradali fra automobilisti, a seguito delle quali sono morte nove persone e 274 sono rimaste ferite, 102 (37,2%) con lesioni molto gravi. In 21 casi (9,3%) uno dei protagonisti era straniero e in 9 episodi (4%) era risultato in stato di ebbrezza nell'immediatezza del fatto. In 48 casi (21,1%) gli aggressori hanno utilizzato armi proprie (pistole, coltelli ecc.) e in 45 episodi (19,8%) armi improprie come mazze, ombrelli, cacciaviti, o la stessa vettura. Numeri in crescita rispetto all'anno precedente quando l'Osservatorio aveva rilevato 183 aggressioni e 243 feriti. In lieve calo le vittime che nel 2024 erano state 11.