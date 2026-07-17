Nella tarda serata di ieri, a Collegno (Torino), un automobilista ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri, hanno portato al fermo del presunto responsabile. La vittima aveva 80 anni.
La vittima è stata aggredita da un automobilista, un uomo sulla sessantina, che dopo aver colpito mortalmente il pedone si è dato alla fuga. I soccorsi, arrivati immediatamente anche perché l'episodio è avvenuto proprio di fronte alla sede della Croce di Collegno - che svolge servizio per conto del 118 - sono stati inutili: è stato chiaro sin da subito che per l'uomo non c'era nulla da fare. I carabinieri della compagnia di Rivoli, intervenuti sul posto, sono riusciti a rintracciare il presunto responsabile, fuggito in auto, e a fermarlo. La sua posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria.
La vicenda
Secondo alcuni testimoni tutto sarebbe nato da un litigio legato alla viabilità: il pedone stava attraversando la strada quando l'auto del sessantenne è sopraggiunta quasi senza fermarsi, rischiando di investirlo. A quel punto l'uomo avrebbe reagito inveendo contro il conducente e tanto è bastato per spingere il sessantenne a bordo del veicolo a scendere dall'auto e a sferrare il fendente, che poi si rivelerà letale.