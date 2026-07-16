Aggredisce e minaccia per un sorpasso mancato: automobilista fermato grazie a una foto
A Reggio Emilia è bastato poco a unautomobilista per perdere le staffe: prima l'inseguimento e poi l'aggressione con corredo di ingiurie che avrebbero traumatizzato un cinquantasettenne
© Istockphoto
A Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia, sarebbe bastato un sorpasso mancato a scatenare l'ira di un automobilista di 33 anni. Quest'ultimo, preso atto di non poter superare il conducente davanti a lui, avrebbe infatti reagito al presunto sopruso eseguendo manovre spericolate per bloccarlo e aggredirlo, non solo verbalmente. Un'escalation violenta tanto rapida quanto ingiustificata che ha "fruttato" al suo protagonista una denuncia, con tanto di prova fotografica in allegato.
Tutto per un sorpasso
L'uomo che ha rifiutato di farsi sorpassare sarebbe un 57enne residente proprio a Reggiolo. Secondo le ricostruzioni, il 30 giugno l'uomo stava tornando a casa sulla sua vettura, quando si è accorto di un'altra auto che lo tallonava a brevissima distanza, senza rispettare i limiti di sicurezza. Era proprio la vettura del trentatreenne, a velocità sostenuta e con chiari segni di insofferenza. L'inseguitore continuava a spostarsi repentinamente a destra e a sinistra nel tentativo di forzare la manovra. Non appena lo spazio stradale ha consentito il sorpasso la situazione non sarebbe tuttavia migliorata, anzi. Il guidatore adirato avrebbe continuato infatti ad avere reazioni smodate, rifiutandosi di chiudere lì la questione.
Momenti di terrore
Messasi alle spalle la vettura del rivale, il trentatreenne ha iniziato a effettuare manovre repentine, esibendosi in continui zig-zag e frenate improvvise proprio davanti al muso dell’auto della vittima, con il chiaro intento di bloccarne e ostacolarne la marcia. Praticamente un remake di Duel, il film di Steven Spielberg, con il pericoloso comportamento che si sarebbe protratto fino al punto in cui le due auto hanno imboccato un tratto stradale composto da un’unica carreggiata a doppio senso di marcia. L'uomo avrebbe a quel punto arrestato la sua corsa piantando l'auto al centro della carreggiata, fermamente deciso a ingaggiare un confronto faccia a faccia tutt’altro che pacifico.
Un confronto minaccioso
Bloccata la sua vittima, l'aggressore si sarebbe diretto con fare minaccioso verso il finestrino lato guida del cinquantasettenne urlando frasi del tipo “Ti spacco la faccia! Ti distruggo l’auto!”. L'uomo sarebbe poi arrivato addirittura a battere con violenza i pugni contro il finestrino, fortunatamente abbastanza resistente ai colpi. La vittima, non potendo cercare un sereno confronto, avrebbe quindi deciso saggiamente di sottrarsi alla discussione, restando nell'auto fino al momento in cui l'aggressore non ha desistito, ripartendo con la sua auto a folle velocità. Una scena letteralmente da "Fast and Furious".
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La foto fondamentale
Ancora sotto shock il cinquantasettenne è a quel punto ripartito, imbattendosi nell'uomo che gli aveva regalato dei minuti di terrore appena qualche chilometro dopo: l'uomo infatti stava facendo riferimento a un distributore di benzina, dove la sua vittima ha avuto la prontezza di fargli una foto. Uno scatto che è risultato fondamentale per individuare l'uomo, prontamente denunciato dall'aggredito il giorno seguente. Attraverso la targa del veicolo e l’analisi dell’immagine fornita, i carabinieri sono riusciti a risalire al presunto aggressore che è stato accusato di minacce e violenza privata.