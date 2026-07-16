Aggredisce e minaccia per un sorpasso mancato: automobilista fermato grazie a una foto

Ancora sotto shock il cinquantasettenne è a quel punto ripartito, imbattendosi nell'uomo che gli aveva regalato dei minuti di terrore appena qualche chilometro dopo: l'uomo infatti stava facendo riferimento a un distributore di benzina, dove la sua vittima ha avuto la prontezza di fargli una foto. Uno scatto che è risultato fondamentale per individuare l'uomo, prontamente denunciato dall'aggredito il giorno seguente. Attraverso la targa del veicolo e l’analisi dell’immagine fornita, i carabinieri sono riusciti a risalire al presunto aggressore che è stato accusato di minacce e violenza privata.