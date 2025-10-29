Torino, ferisce 47enne con un coltello dopo una lite stradale: arrestato

Un uomo di 66 anni è stato arrestato dai carabinieri a Collegno, alle porte di Torino, per aver ferito con un coltello un 47enne al termine di un diverbio scoppiato in strada per un parcheggio. L'uomo è accusato di lesioni aggravate ed è stato denunciato per porto abusivo di armi e strumenti atti a offendere. Dopo l'arresto è stato portato nel carcere Lorusso e Cutugno. Anche il figlio della vittima, intervenuto durante il litigio e che aveva rotto un parabrezza con un bastone di legno, è stato denunciato per porto abusivo di armi e strumenti atti a offendere. Il ferito era stato portato al pronto soccorso di Rivoli, da dove è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni, a causa di una ferita all'avambraccio.