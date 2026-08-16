L'episodio è avvenuto nella tarda serata di Ferragosto. Il bambino si trovava con i genitori nel parco cittadino tra via San Filippo Neri e via Rutigliano, quando, improvvisamente, il presunto lupo sarebbe comparso avventandosi sul bimbo e azzannandolo. Grazie all'intervento di diverse persone l'animale è stato messo in fuga e sul posto si sono recati i soccorsi e i carabinieri. "Il lupo ha colpito ancora, urla e grida, gente che scappava. È stato afferrato un altro bambino di 6 anni", racconta un utente su un gruppo social locale.