Sant'Ambrogio sul Garigliano (Frosinone), lupo terrorizza gli abitanti e il sindaco emana l'allerta

"Su queste strade la gente ci passeggia ed è molto frequentata dai pedoni", aggiunge la donna. Nel discorso si inserisce il marito che spiega come è avvenuto il ritrovamento delle capre morte che hanno comportato l'emanazione del documento di allerta da parte del sindaco. "Queste capre, che erano mie, sono state ritrovate a una ventina di metri dalla mia abitazione e a 10 metri da dove i miei figli prendono il pullman. È stato questo il motivo che mi ha spinto a scrivere al sindaco, non tanto per il danno subito, ma per la preoccupazione che questo lupo potesse portare danno anche agli altri cittadini", racconta Donato. A parlare ai microfoni del programma di Canale 5, infine, c'è anche il sindaco Sergio Messore che precisa: "Siamo rimasti un po' interdetti perché era una novità per noi la presenza del lupo. La nostra preoccupazione principale è stata quella di mettere in sicurezza la popolazione e di avvertirla della presenza di questo animale. Abbiamo consigliato anche di non frequentare alcune zone a piedi".