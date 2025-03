Arrestati per errore, la moglie di Luciano Di Marco: "Pensavo a uno scherzo"

Nel corso dell'intervista nel programma di Nicola Porro, Anna Bonanno ripercorre lo stress provato durante gli arresti domiciliari mentre il marito era carcere e il lungo percorso per dimostrare la verità. "Il giorno della rapina io mi trovavo dalla pediatra per il primo bilancio di salute di mio figlio. Per ore hanno interrogato lei e la segretaria in Questura e non le hanno creduto perché erano convinti che ci fossimo messe d'accordo", racconta la donna.