In galera per errore, la storia di Luciano Di Marco: "Chi mi ridarà la libertà?"

Tornato in libertà, l'uomo chiede risarcimento per l'errore giudiziario di cui è rimasto vittima. Oltre al trauma che ha segnato la sua famiglia, fuori dal carcere Di Marco ha avuto problemi nel trovare lavoro. A distanza di sei anni, però, non è ancora riuscito a vedere un euro. "Il Tribunale di Bari ha rigettato il ricorso perché secondo loro il fatto che io fossi molto somigliante a uno dei malviventi abbia deviato le indagini - ha raccontato -. Inoltre mi è stato anche detto che io e mia moglie nell'interrogatorio eravamo stati discordanti. Ma come posso ricordarmi nel dettaglio cosa ho fatto quattro mesi prima?". Sulla vicenda l'uomo continua a porsi delle domande, alle quali non ha ancora ricevuto risposta: "Perché mi rifiutano il risarcimento? Chi mi ridarà la lbertà di quei mesi? - dice -. Io non ho fatto niente. Mia moglie non ha fatto niente. I miei figli non hanno fatto niente".