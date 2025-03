Garlasco, il giudice che assolse Alberto Stasi in primo grado: "Non si è mai riusciti a provare il movente"

In un'intervista a "Quarta Repubblica" il giudice Stefano Vitelli commenta la riapertura delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella sua casa di Garlasco (Pavia). Nel dicembre 2009 il magistrato emise una sentenza di assoluzione nel processo di primo grado a carico del fidanzato di Chiara Alberto Stasi "per non aver commesso il fatto", decisione poi ribalta in appello e in Cassazione.