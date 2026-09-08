Ceuta, il governo Sanchez desecreta i rapporti dell'intelligence sugli arrivi di 72mila migranti

La desecretazione era stata anticipata dal premier Pedro Sanchez alla Camera. L'obiettivo è rendere accessibili i rapporti della polizia e dei servizi di intelligence e verificare, tra l'altro, quali eventuali avvertimenti fossero arrivati alle autorità prima dell'ondata migratoria. Tra il 30 e il 31 luglio oltre 72mila persone hanno raggiunto Ceuta. Secondo i dati ufficiali, circa il 90% è successivamente rientrato in Marocco. Da mercoledì 9 settembre sul sito della Moncloa (sito ufficiale dell'esecutivo di Madrid) saranno disponibili "tutti i documenti" in possesso del governo, ha assicurato Saiz. Si tratta di circa 40 rapporti, ai quali potranno aggiungersene altri qualora emergesse nuova documentazione. "Non abbiamo nulla da nascondere", ha affermato la portavoce.