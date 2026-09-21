Per il governo spagnolo, questo non è altro che l'ultimo episodio di una "persecuzione politica" e di una campagna di "accanimento" e "disumanizzazione" contro la consorte del capo dell'esecutivo progressista. Fonti della Moncloa condannano la decisione del giudice e sostengono che nel corso dell'istruttoria sia rimasta "chiara e dimostrata" l'innocenza di Gómez che, secondo l'esecutivo, "sarà dimostrata anche al processo". La Moncloa contesta, inoltre, la scelta della data per il rinvio a giudizio: "È intollerabile che, ancora una volta, un provvedimento di questa causa venga notificato prima ai media che ai diretti interessati e in coincidenza con un viaggio internazionale del presidente del governo", affermano le fonti, in relazione alla imminente missione del premier spagnolo all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il governo parla di un'istruttoria "arbitraria e ingiusta", ritenendo "incontestabile l’intenzione politica, l'intimidazione e la disumanizzazione che l'hanno caratterizzata".