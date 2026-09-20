Russia Unita stravince (ancora) le elezioni per la Duma | A Vladimir Putin il 66% della camera bassa

Vladimir Putin ha confermato ogni (ovvio) pronostico alle urne. Il suo partito Russia Unita ha infatti vinto le elezioni per il rinnovo della Duma, la camera bassa del Parlamento russo, con una maggioranza stimata in una forbice tra il 49% e il 54%. Ad anticiparlo il primo exit poll della televisione di Stato, poi confermato dai primi dati ufficiali provvisori diffusi dalla Commissione elettorale centrale di Mosca. Si tratta delle prime elezioni da quando Mosca ha invaso l'Ucraina, quindi per il Cremlino un ottimo metro di giudizio per avere un polso del Paese. Sebbene, chiaramente, in modo molto controllato e senza possibilità di sconfitta.