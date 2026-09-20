Mosca, droni ucraini colpiscono una raffineria: due morti

Le autorità russe hanno riferito che Mosca e la regione circostante sono state prese di mira da centinaia di droni di provenienza ucraina. Il blitz ha provocato almeno due morti e ingenti danni a un'importante raffineria di petrolio. Il governatore della regione che circonda la capitale, Andrei Vorobiov, ha riferito che 249 droni sono stati abbattuti, provocando danni in diverse zone residenziali. "L'attacco continua", ha aggiunto su Telegram. Le vittime sono una donna di 44 anni e un anziano.