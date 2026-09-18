I seggi elettorali nell'Estremo Oriente russo hanno aperto alle 8 di venerdì ora della Kamchatka, dando il via alle elezioni legislative che si terranno nella Federazione russa nelle tre giornate di venerdì, sabato e domenica. Ne danno notizia le principali agenzie di stampa russe. Nelle consultazioni saranno eletti i 450 deputati della Duma, la Camera bassa del Parlamento russo: si tratta delle prime elezioni legislative dall'inizio della guerra su larga scala lanciata da Mosca in Ucraina nel febbraio 2022, e si tengono anche nei territori dell'Ucraina orientale occupati militarmente e annessi dalla Russia. È ampiamente prevista la vittoria del partito del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, mentre all'unico partito apertamente contrario alla guerra, Yabloko, è stato vietato dalla Corte Suprema di partecipare alle elezioni.