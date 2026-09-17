Giorgia Meloni: "Non bisogna reagire alle provocazioni, andrebbe più a vantaggio della Russia"

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Le mosse di Mosca delle ultime settimane puntano, secondo Giorgia Meloni, ad alimentare la tensione con l'Europa per distogliere l'attenzione dall'andamento della guerra. La presidente del Consiglio ne ha parlato a Oslo, rispondendo alle domande dei giornalisti dopo l'incontro con il primo ministro norvegese Jonas Gahr Store. "Penso che non sfugga a nessuno il moltiplicarsi delle provocazioni della Russia, nelle ultime settimane ne abbiamo viste diverse. Bisogna chiedersi perché. Le provocazioni da parte di Mosca si stanno moltiplicando perché Putin ha bisogno di spostare l'attenzione cercando un'escalation con l'Europa da una situazione sul campo della guerra che non sta andando come Putin aveva promesso", ha detto Meloni. "Dobbiamo chiederci a chi conviene un'escalation e agire di conseguenza, non bisogna reagire alle provocazioni, andrebbe più a vantaggio della Russia che dell'Europa" ha precisato il capo dell'esecutivo.
Sul tema della sicurezza europea
Meloni ha parlato anche della proposta avanzata dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e sulla possibilità di rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza con Paesi come Norvegia e Canada. "Sul Consiglio di sicurezza non sono in grado di giudicare. L'unica cosa da evitare è raddoppiare le cose, devo capire cosa c'è di diverso nella proposta di von der Leyen rispetto all'articolo 4 della Nato", ha spiegato. "Penso sia molto, molto importante rendere la cooperazione sempre più forte. Non posso giudicare con precisione le proposte presentate da Ursula von der Leyen perché non le conosco nei dettagli. Ma credo che partner seri e affidabili che ci possono aiutare verso un'autonomia strategica debbano essere coinvolti" ha dichiarato.