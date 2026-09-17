Giorgia Meloni: "Non bisogna reagire alle provocazioni, andrebbe più a vantaggio della Russia"

Le mosse di Mosca delle ultime settimane puntano, secondo Giorgia Meloni, ad alimentare la tensione con l'Europa per distogliere l'attenzione dall'andamento della guerra. La presidente del Consiglio ne ha parlato a Oslo, rispondendo alle domande dei giornalisti dopo l'incontro con il primo ministro norvegese Jonas Gahr Store. "Penso che non sfugga a nessuno il moltiplicarsi delle provocazioni della Russia, nelle ultime settimane ne abbiamo viste diverse. Bisogna chiedersi perché. Le provocazioni da parte di Mosca si stanno moltiplicando perché Putin ha bisogno di spostare l'attenzione cercando un'escalation con l'Europa da una situazione sul campo della guerra che non sta andando come Putin aveva promesso", ha detto Meloni. "Dobbiamo chiederci a chi conviene un'escalation e agire di conseguenza, non bisogna reagire alle provocazioni, andrebbe più a vantaggio della Russia che dell'Europa" ha precisato il capo dell'esecutivo.