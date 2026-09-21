La carica dei centomila centenari, in Giappone la longevità è da record

Nelle eventuali reunion tra ultra-centenari il signor Hikaru Kato deve probabilmente sentirsi sempre un po' beato tra le donne. Dall'alto dei suoi 112 anni il classe 1914 è infatti il più anziano in un Paese dove i suoi più o meno coetanei sono quasi tutti di sesso femminile. Ben l'88% dei matusa che hanno superato "quota 100" sono donne, in pratica 9 su 10. E se alla soglia dei 99 anni la signora Kishimoto ha dovuto un po' fisiologicamente rallentare, il suo corrispettivo maschile non rinuncia ancora ai suoi esercizi mattutini. Uno che ha attraversato tante vite, finendo pure per diventare prigioniero di guerra, non lo fermi così facilmente.